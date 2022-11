Rafael Nadal qui ira au Brésil pour sa tournée en Amérique du Sud a donc commencé la promo­tion de l’évè­ne­ment. Dernièrement, il a donc répondu aux ques­tions de nos confrères d’O Globo.

Questionné sur son année et sa retraite, Rafael Nadal a confirmé que pour l’ins­tant il prenait encore beau­coup de plaisir à l’idée d’être compétitif.

« Je suis heureux de jouer au tennis. Je garde l’amour de ce sport, la passion. Si mon corps le permet, je conti­nuerai à profiter au quoti­dien de ma carrière de joueur de tennis profes­sionnel. Lorsque ce ne sera plus possible, il sera temps de penser à autre chose. Pour l’ins­tant, je prends encore beau­coup de plaisir. Cette année, j’ai vécu des moments passion­nants en rempor­tant l’Open d’Australie et à Roland Garros. C’était une très bonne année, mais diffi­cile en même temps, car j’ai eu des problèmes physiques. Mais, si je remets tout cela dans son contexte, ce fut une année inou­bliable. J’ai atteint 22 titres du Grand Chelem à Roland Garros, un moment inou­bliable pour moi, en raison de tous les problèmes qui ont entouré le tournoi. »