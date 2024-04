Légende du tennis italien avec ses deux Roland‐Garros (1959 et 1960) au comp­teur, Nicola Pietrangeli, désor­mais âgé de 90 ans, s’est récem­ment exprimé au sujet de son jeune compa­triote Jannik Sinner, qui ne cesse de l’im­pres­sionner après son nouveau sacre sur le Masters 1000 de Miami.

« Je pense qu’au­jourd’hui, pour battre Sinner, il faudrait avoir le diable en personne. Et peut‐être qu’il ne gagne­rait pas de toute façon, parce que même le diable a des défauts, alors que Sinner n’en a aucun. Jannik a tout. Y compris l’en­thou­siasme et la volonté. C’est un cham­pion avec un grand ‘C’. Comment ne pas aimer un garçon de 22 ans qui joue bien et qui est si gentil et poli ? Ceux qui disent du mal de lui ne peuvent être que des envieux. »