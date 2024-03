Lors de la projec­tion de son docu­men­taire, Pilic avait à ses côtés le joueur le plus pres­ti­gieux qu’il n’a jamais entraîné. Logiquement alors même que la soirée lui était consa­crée, il a dit quelques mots concer­nant sa rencontre avec Novak lors­qu’il était très jeune.

« Le fait est que ma femme et moi, nous avons accueilli Novak comme une personne spéciale, sachant ce qui se passait à l’époque en Serbie. Novak en tant que personne et en tant que joueur est unique, il a une vraie person­na­lité et charisme. A l’époque, j’étais convaincu qu’il serait un joueur inter­na­tional, mais je ne savais pas qu’il serait numéro un et qu’il allait battre tous les records. Parmi tous les joueurs que j’ai entraînés, c’est lui m’a le plus remercié et il le fait encore »