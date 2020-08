Leander Paes a vu défiler dans sa longue carrière beaucoup de joueurs talentueux et beaucoup de stars.

Dernièrement, il a jugé utile de bien positionner le Big 3 par rapport aux autres périodes du tennis.

Le joueur indien a donc rendu un vrai hommage en expliquant pourquoi ces trois champions étaient au dessus du lot : « Roger Federer, Djokovic, Nadal ces trois-là ont réussi à prolonger leur carrière si magnifiquement. Ils se sont réinventés plusieurs fois malgré des blessures et des défaites. J’ai forcément énormément de respect pour ces champions hors normes car ils ont résisté à l’épreuve du temps et ont continué à cherche sans cesse des solutions pour rester au sommet. Je pense que les vraies légendes du sport peuvent résister au temps quand ils parviennent toujours à progresser. Beaucoup d’athlètes peuvent avoir de la chance et gagner un Grand Chelem une fois, mais quand vous avez de vraies légendes, que vous côtoyez des Roger Federer, Djokovic, Nadal, Serena Williams, Venus Williams, Navratilova, Hingis, vous comprenez vite ce qui fait la différence. »