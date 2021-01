Rien n’a épargné pour le moment l’espoir australien Thanasi Kokkinakis. Blessures à répétition, virus, le voilà une nouvelle fois de retour. D’ailleurs, il est logique que Tennis Australia lui ait donné une invitation pour l’Open d’Australie.

Depuis le début de cette nouvelle rééducation, il est épaulé par Mark Philipoussis. Selon l’ex-champion australien rien ne presse pour Thanasi, et tout peut encore arriver : « Il travaille dur, il a la tête sur les épaules malgré tout ce qu’il a vécu. Il est vraiment attentif à mes conseils et très reconnaissant que je sois sur le terrain avec lui. Thanasi est encore jeune et il n’y a pas lieu de paniquer, mais ce qu’il doit aussi oublier, c’est de se mettre encore dans la peau d’un espoir. Je pense qu’il commence à comprendre cela. Si c’est le cas, je pense qu’il trouvera rapidement sa place au sein du circuit »