Lors d’une inter­view accordée au Corriere dello Sport, Riccardo Piatti a pris la défense de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, criti­qués pour ne pas avoir parti­ciper à la phase de poules.

L’expérimenté entraî­neur italien a évoqué les critiques récur­rentes visant les jeunes joueurs à travers une anec­dote sur Novak Djokovic, qu’il a entraîné entre 2005 et 2006.

« Ceux qui rejettent un joueur le font plus par igno­rance qu’autre chose. Ceux qui connaissent la construc­tion d’un joueur sont conscients des étapes néces­saires. Quand je suivais Djokovic, je me souviens d’un Open d’Australie (l’édi­tion 2006, ndlr) où lui et Murray avaient perdu au premier tour. On les a atta­qués en disant que la relève n’était pas bonne, mais je dirais qu’avec le recul, c’était tout l’inverse ».