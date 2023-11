Ancien forma­teur et entraî­neur de Novak Djokovic, aujourd’hui âgée de 84 ans, Nikola Pilic a fait plusieurs décla­ra­tions liées à son ancien joueur lors d’une inter­view accordée à Kurir.

Après avoir fustigé la presse occi­den­tale, parlé des deux records dans le tennis qui ne seront selon lui jamais battus et fait une prédic­tion sur la fin de carrière de Nole, Pilic a égale­ment réaf­firmé qu’il n’y avait plus aucun doute sur l’iden­tité du plus grand de tous les temps.

« Je répète depuis l’année dernière que Nole est le GOAT et je le répé­terai jusqu’à ce que tout le monde commence à le dire. Sur les 20 ou 21 tour­nois que Djokovic joue dans une année (14 exac­te­ment avec la Coupe Davis, ndlr), il joue cinq ou six tour­nois en sixième vitesse, et quand il joue comme ça, peu importe qui est de l’autre côté. Djokovic a montré qu’il est toujours au‐dessus d’Alcaraz et de Sinner et cela est prin­ci­pa­le­ment dû à sa force mentale et à sa confiance en lui (inter­view réalisée juste après le Masters, ndlr) »