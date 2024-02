Alors que Rafael Nadal continue de se préparer pour son prochain rendez‐vous programmé sur l’ATP 250 de Doha (du 19 au 24 février), les doutes subsistent toujours autour de la capa­cité de l’Espagnol à tenir physi­que­ment sur une saison entière.

Et pour cause, après son retour à Brisbane, le roi de la terre battue n’a pas pu parti­ciper à l’Open d’Australie.

Un corps très fragile sur lequel l’en­traî­neur Thomas Drouet s’est ques­tionné dans le cadre d’une inter­view pour EssentiallySports.

« Ce n’est pas une ques­tion de niveau. Rafa est toujours un joueur incroyable, mais son corps, je pense qu’il n’est plus capable de supporter cette décharge, cette inten­sité des matchs. Il a joué un match (deux en réalité, à Brisbane) et le suivant, boum, il s’est blessé. Et imaginez, en Grand Chelem c’est au meilleur des cinq sets. Même lorsque les joueurs sont au maximum, ce n’est déjà pas facile, mais s’ils ne sont qu’à 70 %, alors… »