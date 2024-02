Ugo Humbert est actuel­le­ment à Marseille pour l’Open 13 Provence où il affron­tera pour son entrée en lice le vain­queur du duel entre Denis Shapovalov et Hugo Gaston.

En atten­dant son connaître son adver­saire, le protégé de Jérémy Chardy a accordé un peu de son temps à L’Équipe, et a entre autres été ques­tionné sur la victoire de Jannik Sinner à l’Open d’Australie.

Le Mosellan s’est alors amusé à repenser à une discus­sion qu’il avait eu avec son ancien coach, lorsque le jeune italien arri­vait à peine sur le circuit.

« Jannik, on l’a senti en progres­sion en fin d’année dernière. Cela donne des idées pour les jeunes, c’est cool. Je l’ai vu démarrer en Challenger à Ortisei, il avait eu une wild‐card. Je m’étais dit : »Tiens, il frappe plutôt pas mal ! » Mon coach à l’époque m’avait dit : »Il est complè­te­ment nul, il a une wild‐card ! » (Rires.) Six mois après il était dans le top 100. Plus sérieu­se­ment, il joue super bien, il est dans sa bulle. Il est solide des deux côtés, il ne te laisse pas beau­coup de temps en coup droit ou en revers. Il essaie souvent de te mettre la pression ! »