Victime d’une micro‐déchirure à Brisbane, où il faisait son retour après un an sans jouer, et forfait pour le tournoi de Doha sur lequel il était inscrit du 19 au 24 février, Rafael Nadal prépare son retour au sein de son académie à Majorque, où il peut travailler en toute tran­quillité. C’est ce qu’il a expliqué avec humi­lité lors de sa longue inter­view pour La Sexta.

« Quand je me promène ici, à Manacor, je n’im­pres­sionne personne. Ils me voient tous les jours, ils sont habi­tués, alors que si Roger débarque, je pense que ce sera diffé­rent. D’un autre côté, peut‐être que j’irai à Madrid et que j’at­ti­re­rais plus l’at­ten­tion. Et avec les autres joueurs, géné­ra­le­ment, j’es­saie toujours de faire des blagues à l’en­traî­ne­ment car de cette façon, vous générez plus de confiance et une atmo­sphère plus agréable, vous les détendez », a déclaré l’Espagnol qui souhaite reprendre la compé­ti­tion lors du Masters 1000 d’Indian Wells (6 au 17 mars).