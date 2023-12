Richard Gasquet est éternel.

Alors qu’il s’ap­prête à entamer une 23e saison sur le circuit profes­sionnel en 2024, le Tricolore a été aperçu ces derniers jours au sein de la Rafa Nadal Academy, à Manacor, sur l’île de Majorque.

Notamment accom­pagné par le 25e joueur mondial, Jan‐Lennard Struff, avec qui il s’est entraîné ce vendredi, le Biterrois a donc opté pour une prépa­ra­tion dans des condi­tions plus chaudes et donc plus proches de celles qu’il retrou­vera en Australie.

76e mondial cette semaine, l’ob­jectif pour Richard sera de rester au sein du top 100 mondial. Si ce n’est plus le cas, la retraite pourra alors être envisagée.