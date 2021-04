Andrey Rublev était presque sous le choc après sa victoire contre Rafael Nadal la semaine dernière à Monte‐Carlo. Il faut dire qu’af­fronter et battre son idole est un terrible combat psycho­lo­gique. Pour le média espa­gnol AS, il est revenu sur cet exploit : « Cela me parais­sait irréel. Si nous parlons de niveau, battre lui ou Federer est un exploit. » C’est d’ailleurs cet aspect mental que Rublev veut mettre en avant pour comparer le top 20 ou la Next‐Gen, avec le Big 3 repré­senté par Federer, Nadal et Djokovic.

« Si nous regar­dons parmi les 20 premiers, quelles sont les diffé­rences entre nous et les trois meilleurs ? On est tous capable de très bien jouer au tennis, mais ces trois joueurs ont un meilleur mental. Ils sont plus stables, ils peuvent donc gagner plus de matchs et faire toujours de leur mieux. »