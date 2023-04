Matteo Berrettini n’est vrai­ment pas vernis avec les blessures.

Victime d’une déchi­rure muscu­laire de grade 2 aux obliques lors de son duel épique face à Cerundolo à Monte‐Carlo, l’ac­tuel 22e joueur mondial, d’ores et déjà forfait pour le Masters 1000 de Madrid, pour­rait égale­ment manquer le tournoi de Rome à en croire les propos de son entraî­neur, Vincenzo Santopadre, dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport.

« Bien sûr, son humeur n’est pas au mieux en ce moment. Vous savez, c’est un gars très intros­pectif, qui va au fond des choses. L’an dernier, après l’opé­ra­tion, il est revenu et a remporté deux tour­nois (sur gazon à Stuttgart et au Queen’s, ndlr). Ensuite, ce fut un arrêt et un départ continus. Tôt ou tard, il a dû en payer le prix. En ce moment c’est plus non que oui concer­nant sa parti­ci­pa­tion au tournoi de Rome, il ne sert à rien de se faire des illu­sions. Si ensuite les choses vont plus vite que prévu, nous serons ravis de pouvoir jouer. Matteo espé­rait pouvoir être à Munich et à Madrid, où il a déjà disputé une finale. Ça ronge, on ne peut pas le nier. Voyons ce que dira le médecin (Angel Cotorro, le même que Nadal, ndlr) mais pour commencer à faire de la kiné­si­thé­rapie il faut comprendre comment la lésion guérit. C’est un type de bles­sure qu’il a eu avant, donc d’un côté il est plus calme parce qu’il sait à quoi s’attendre. »