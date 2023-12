En 2017 après six mois d’ab­sence, Roger Federer rempor­tait l’Open d’Australie puis Wimbledon, l’année de ses 36 ans. Pour Rafael Nadal, plus vieux (37 ans) et absent plus long­temps (presque un an), la donne est diffé­rente et la tâche encore plus diffi­cile comme l’ex­plique Fabrice Santoro à L’Equipe.

« Le moteur, c’est la passion, la compé­ti­tion. Ce qu’a­vait réalisé Roger en 2017, c’était monu­mental, un grand moment pour tous les passionnés de sport, ça dépas­sait le cadre du tennis. Rafa, des retours, il en a réussi beau­coup ! À des âges diffé­rents. Celui‐là, clai­re­ment, c’est le plus diffi­cile. Ses résul­tats diront si un an sans jouer, c’est beau­coup trop. Mais ce qu’il a fait depuis des mois, les examens médi­caux, la réédu­ca­tion, la reprise physique, les premières gammes, les premiers points, c’est fort. S’infliger ça à 37 ans avec son palmarès, et avec son jeu exigeant qui demande une inten­sité maxi­male sur chaque point… »