Tennys Sandgren a été l’un des joueurs les plus actifs dans les tournois d’exhibition et cherche à revenir en pleine forme sur le circuit ATP, en participant au WorldTeamTennis cette semaine. « J’ai déjà joué plusieurs matches avant, mais dans aucun d’entre eux je ne me suis senti aussi exigeant et aussi bon que dans les matches de cette semaine. Il était difficile de passer autant de temps sans jouer au tennis. Je me suis réfugié dans les jeux vidéo et la salle de sport. Le fait de rester si longtemps sans mettre les pieds sur le terrain vous fait oublier combien ce sport est difficile, combien il est compliqué de prendre de bonnes décisions quand on est sous pression », a déclaré l’Américain, actuellement 55e au classement ATP, dans des propos recueillis par Tennis.com.