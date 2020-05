Les propos de Dominic Thiem sur le fonds de soutien aux joueurs mal classés ont suscité de nombreuses et vives réactions. La joueuse algérienne Inès Ibbou lui avait adressé une lettre ouverte dans une vidéo et l’Autrichien a répondu au journal L’Equipe pour revenir sur cette polémique.

« Je n’ai pas regardé toute la vidéo mais j’ai vu ce qu’elle a dit. Le truc, c’est que personne n’a lu en entier l’interview que j’ai donnée. Tous les journaux et magazines ont titré là-dessus, ce qui était injuste. Si les gens avaient tout lu, ça n’aurait pas pris ces proportions », a d’abord réagi l’actuel numéro trois mondial. Il a ensuite clarifié sa vision sur le sujet : « Comme je l’ai dit, beaucoup de joueurs méritent d’être soutenus, sans aucun doute, mais je veux choisir moi-même qui j’aide et je ne veux pas qu’on me force à donner de l’argent à qui que ce soit. J’aide déjà des jeunes joueurs en Autriche, des juniors. Je n’en avais jamais parlé publiquement parce que je ne fais pas ça pour mon image. Je le fais parce qu’ils le méritent et que j’en ai envie. »