Tim Henman, ancien numéro 4 mondial est aujourd’hui très présent dans les médias, pour donner son avis d’ex­pert sur les actua­lités tennistiques.

Récemment, dans une inter­view pour Sky Sports News, le Britannique évoquait les dyna­miques des tous meilleurs joueurs du monde actuel­le­ment, en expli­quant que selon lui, malgré la jeunesse et la fougue de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, c’est bien Novak Djokovic qui reste encore l’homme à battre.

« Si Alcaraz et Sinner ne se blessent pas, ils vont souvent s’af­fronter dans les plus grands et les meilleurs tour­nois. Avoir ces nouveaux rivaux d’un si jeune âge avec autant d’op­por­tu­nités, c’est extrê­me­ment exci­tant. Cependant, pour moi, Djokovic reste le joueur à battre. Il a remporté trois des quatre tour­nois majeurs de l’année dernière. De son propre aveu, il n’a pas bien joué en demi‐finale à Melbourne, mais il reste l’homme à battre. »