« J’étais à deux centi­mètres de le gagner », regret­tait Stefanos Tsitsipas après sa défaite dimanche contre Rafael Nadal. La bande du filet a sauvé le Majorquin, sur une balle de match et a condamné le Grec à se diriger vers une 7ème finale perdue en autant de chances en ATP 500. Depuis 2018, Nadal, Federer, Thiem, Djokovic, Rublev, Zverev et encore Nadal ont empêché Tsitsipas de remporter son premier tournoi dans cette caté­gorie. Cette triste série n’est pas sans rappeler celle de Felix Auger‐Aliassime, maudit des finales sur le circuit : 7 dispu­tées pour 7 désillu­sions. Stefanos Tsitsipas a lui de quoi se consoler avec ses 6 titres au comp­teur depuis le début de sa carrière, dont 2 de très belle enver­gure : le Masters et le Masters 1000 de Monte‐Carlo, la semaine dernière. Et ce n’est que le début…

2018 ❌ Barcelona (Nadal)

2019 ❌ Dubai (Federer)

2019 ❌ Beijing (Thiem)

2020 ❌ Dubai (Djokovic)

2020 ❌ Hamburgo (Rublev)

2021 ❌ Acapulco (Zverev)

2021 ❌ Barcelona (Nadal) pic.twitter.com/R9T8Ky8tEc — Fernando Murciego (@fermurciego) April 25, 2021