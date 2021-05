Stefanos Tsitsipas brille sur terre battue, surface sur laquelle il se sent le plus à l’aise. Demi‐finaliste de Roland‐Garros 2020, fina­liste à Barcelone, vain­queur à Monte‐Carlo et Lyon, le Grec fait partie des grands favoris de cette édition 2021. Il a en plus hérité d’un bon tirage car il n’est pas dans la partie de tableau de Rafael Nadal et Novak Djokovic. Pourtant, le numéro 1 à la Race estime que Wimbledon est son véri­table objectif plutôt que Roland‐Garros.

« Ce sera le tournoi le plus impor­tant de l’année pour moi. J’adore la surface et je pense que je peux très bien jouer sur gazon, je vais jouer gros cette année à Londres, en visant le sommet. Je pense que c’est une ques­tion de temps pour que je réus­sisse, je suis inspiré par Roger Federer, nous jouons tous les deux en revers à une main. Je ne pense pas qu’il y ait un meilleur tournoi dans le monde que Wimbledon, je veux pros­pérer et écrire l’his­toire », a confié Stefanos Tsitsipas à l’Evening Standard.

Son meilleur résultat à Wimbledon est un 8e de finale en 2018 (défaite contre John Isner).