Après s’être séparé de Ricardo Piatti, Jannik Sinner a engagé Simone Vagnozzi comme nouvel entraîneur.

Le coach italien a déjà colla­boré avec Marco Cecchinato en l’emmenant jusqu’en demi‐finales de Roland Garros en 2018 et au 16e rang du clas­se­ment ATP. Dans une inter­view accordée à Supertennis, il a dévoilé ses grandes ambi­tions pour le 10e joueur mondial.

« Je sais que nous parlons d’un jeune de 20 ans qui fait déjà partie des dix meilleurs joueurs du monde et qu’il y a beau­coup d’at­tentes autour de lui, mais je pense que je suis prêt. L’objectif que nous avons est d’amé­liorer certains aspects de son jeu et ensuite de battre les meilleurs joueurs du circuit. Il y a des joueurs comme Nadal, Djokovic et Federer qui ont réussi à améliorer leur tennis après 30 ans, pour­quoi Jannik ne pourrait‐il pas le faire ? Il a juste besoin de temps », a annoncé Simone Vagnozzi.