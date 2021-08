En confé­rence de presse, les médias ont logi­que­ment pointé du doigt le fait qu’Alexander était le 5ème joueur le plus titré en Masters 1000 en acti­vité derrière Nadal, Federer, Djokovic et Andy Murray.

Content de rejoindre ce groupe fabu­leux, l’Allemand a préféré la jouer modeste : « Les quatre grands ont beau­coup plus de titres que moi. Ce sont de grands joueurs. Nous parlons de Federer, Djokovic, Nadal et Murray. Les trois premiers sont les meilleurs de tous les temps et ils n’ont pas encore terminé leur carrière. Ils conti­nue­ront jouer au tennis et gagner de grandes choses. Je suis heureux d’in­té­grer ce groupe. Je suis très heureux. Je dois me concen­trer et conti­nuer cette dyna­mique dans les semaines à venir »

Avec dix victoires de rang, une médaille d’or en ayant dominé Djokovic, et un 5ème Masters 1000 où il a été intrai­table durant toute la semaine, Zverev sera l’un des favoris à l’US Open d’au­tant que sa nouvelle atti­tude, froide et calme lui apporte encore plus séré­nité dans son jeu.