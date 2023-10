Alors qu’il avait manqué toute la seconde moitié de 2022 en raison d’une grave bles­sure à la cheville contractée en demi‐finales de Roland Garros contre Rafael Nadal, Alexander Zverev, actuel­le­ment 8e à la Race, réalise une saison 2023 honorable.

Avant son entrée en lice à Vienne contre le local Sebastian Ofner (44e), l’Allemand a décrit l’im­pact de cette période loin des courts sur sa vision des choses.

« Après une telle bles­sure, vous appré­ciez vrai­ment les jours diffi­ciles, les jours de plaisir. Vous appré­ciez le fait d’être sur le court. La plupart des joueurs s’en rendent compte une fois qu’ils arrêtent le tennis parce qu’ils n’ont pas vécu ce de grosse bles­sure. Je m’en suis rendu compte plus tôt, et j’en suis recon­nais­sant, mais je veux revenir au niveau où j’étais. Je ne voulais pas que cette bles­sure arrive, évidem­ment, mais elle m’a fait grandir, elle m’a fait prendre conscience de ce que le tennis signifie réel­le­ment. Si je reviens à ce niveau, si je gagne des tour­nois du Grand Chelem et que je deviens numéro un mondial, peut‐être que je regar­derai en arrière et que je me dirai que tout cela en valait la peine. »