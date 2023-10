S’il a été éliminé en demi‐finales de l’ATP 250 d’Anvers par Arthur Fils, Stefanos Tsitsipas a en revanche remporté le deuxième titre de sa carrière en double, et surtout le premier avec son petit frère, Petros.

Après leur victoire au bout du suspens contre la paire Behar‐Pavlasek (6−7, 6–4, 10–8), le 7e joueur mondial a exprimé son émotion avec un discours étonnant.

« Je pense que c’est sa première céré­monie (à son frère, ndlr) avec un public aussi nombreux, il y a certai­ne­ment beau­coup d’émo­tions. Je dois dire que j’ai joué beau­coup de tour­nois dans ma vie, j’ai gagné beau­coup de de titres (10 en simple, ndlr), et j’ai de grands souve­nirs. Mais celui‐ci m’a frappé d’une manière diffé­rente, et je peux dire avec une grande confiance que c’est proba­ble­ment l’un des moments les plus émou­vants et les plus impor­tants de ma carrière, même plus que le simple. Pouvoir gagner avec mon frère est inima­gi­nable. Nous étions de petits enfants qui couraient partout en frap­pant des balles de tennis et il ne nous serait jamais venu à l’es­prit que nous aurions l’op­por­tu­nité de jouer des ATP 250, 500 ou 1000. Je voudrais remer­cier Petros et tous ceux qui ont rendu cela possible. Nous avons parcouru un long chemin et j’es­père vrai­ment que nous pour­rons conti­nuer ainsi. Et que nous pour­rons nous soutenir les uns les autres à notre manière et faire de ce voyage un rêve. »