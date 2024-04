Lors d’une inter­view accordée au maga­zine espa­gnol Esquire, Juan Carlos Ferrero, entraî­neur d’Alcaraz, a pointé un axe d’amé­lio­ra­tion pour son joueur.

« Si je pouvais donner à Carlos l’une de mes vertus, ce serait l’ordre. Une fois que vous avez traversé le mael­ström en tant que joueur et que vous avez plus d’an­nées d’ex­pé­rience derrière vous, vous vous rendez compte que vous auriez pu faire les choses avec un peu plus de stra­tégie et d’ordre. Évidemment, à 20 ans, il est diffi­cile d’avoir les idées claires quand il s’agit de faire beau­coup de choses, mais je mettrais un peu plus d’ordre. »