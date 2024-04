Au cours du dernier épisode du podcast de la WTA, Paula Badosa a fait quelques révé­la­tions très inquié­tantes sur sa bles­sure au dos, qui continue de la gêner depuis de nombreux mois.

« À Indian Wells, les méde­cins m’ont dit qu’il serait très compliqué de pour­suivre ma carrière. Et je me suis dit : ‘OK, il me faut une solu­tion’. Nous avons donc essayé ces injec­tions de corti­sone et ils m’ont dit que c’était la seule option. Ils m’ont dit : ‘Peut‐être que tu devras conti­nuer à faire ça si tu veux jouer encore quelques années’. J’ai encore 26 ans, alors j’ai trouvé cela très dur. Pour moi, qui adore la compé­ti­tion, c’était une très mauvaise nouvelle. Personne ne le savait, c’est la première fois que je m’ouvre. Alors oui, j’ai encore très peur parce qu’ils m’ont dit : ‘OK, ça peut marcher pendant quelques mois, mais il faudra peut‐être que tu véri­fies à nouveau’. J’ai donc peur de devoir arrêter à nouveau. Je me réveille tous les matins et la douleur est toujours là. Mais il y a des moments où je ne peux même pas la supporter. Jouer encore trois ou quatre ans serait formi­dable », a confié la compagne de Stefanos Tsitsipas, actuelle 101e mondiale et encore numéro 2 il y a deux ans.