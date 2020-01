La saison 2020 ne pouvait pas mieux débuter pour Harold Mayot. Invité par les organisateurs, le Mosellan de 17 ans (688e) a signé la perf’ du jour en s’offrant Facundo Bagnis (135e et tête de série numéro 8) 3-6, 6-3, 6-3. Le Messin signe sa plus belle victoire face à l’ancien 55e mondial et s’ouvre les portes des quarts de finale où il sera opposé à l’Italien Roberto Marcora (177e).