Le circuit a fait une pause pour laisser la place aux barrages de Coupe Davis. L’Australie de Lleyton Hewitt a dominé le Brésil 3-1 et retrouvera Madrid en novembre prochain (23 au 29) pour la phase finale. A l’issue de la rencontre, le capitaine australien a fait part de son plaisir de rejouer une rencontre à domicile (propos relayés par le site de Tennis Australia) : « C’était une rencontre de Coupe Davis épique. Il y a eu des hauts et des bas. Les matchs pouvaient aller dans les deux sens. C’est comme ça qu’est la Coupe Davis et c’est pourquoi j’adore le format domicile/extérieur. Pour voir l’ambiance et l’implication du public, c’était vraiment cool pour les joueurs de rejouer à domicile, devant leurs fans, car ils ne le font pas souvent dans l’année. Je suis ravi pour eux d’en profiter d’en faire partie. C’est quelque chose de spécial. Je ne peux pas être plus fier des garçons. Ils méritent cette victoire. »

Book your tickets, Australia 🎟



They're off to the @DavisCupFinals after John Millman defeated Thiago Monteiro 6-7(6) 7-6(3) 7-6(3) 🇦🇺#DavisCupQualifiers #AUSBRA pic.twitter.com/ZkHLUty59y — Davis Cup (@DavisCup) March 7, 2020