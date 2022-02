Alors que l’équipe de France de Coupe Davis affron­tera l’équipe d’Équateur les 4 et 5 mars prochains à Pau pour tenter de se quali­fier pour la phase finale, le capi­taine, Sébastien Grosjean, a décidé de sélec­tionner Gaël Monfils, absent de la dernière liste, et Adrian Mannarino, en grande forme en ce début de saison 2022, pour disputer les simples. Évidemment, c’est la paire Mahut/Herbert qui a été choisie pour le double.

« J’ai sélec­tionné Gaël Monfils, Adrian Mannarino, Pierre‐Hugues Herbert et Nicolas Mahut, a confié Sébastien Grosjean, ce vendredi. Lors de l’Open d’Australie, Gaël Monfils s’est montré très en forme, effec­tuant un magni­fique parcours pour atteindre les quarts de finale. Il est très motivé à l’idée de jouer en Coupe Davis. C’est une sélec­tion logique et il sera n°1 fran­çais pour cette rencontre. Adrian Mannarino était avec nous lors de la phase finale 2021 en Autriche, pour­suit Grosjean. Il s’est très bien intégré à l’équipe et a montré un niveau très inté­res­sant. Il l’a confirmé en ce début d’année en attei­gnant les huitièmes de finale à Melbourne, avec des victoires sur Hubert Hurkacz et Aslan Karatsev, et en réali­sant un beau match face à Rafael Nadal. Son niveau de jeu et sa confiance sont là et, sur le plan physique, il a fait un gros travail au mois de décembre. Enfin, pour le double, j’ai choisi Nicolas Mahut et Pierre‐Hugues Herbert qui se connaissent par cœur et auront l’oc­ca­sion de jouer ensemble en indoor avant cette rencontre. Ce duo est une valeur sûre. Ils ont toujours répondu présent en Coupe Davis », a déclaré le capi­taine qui a donc laissé Ugo Humbert sur le « carreau » après son début de saison médiocre malgré sa victoire face à Daniil Medvedev lors de l’ATP Cup. Un choix assez fort de la part du sélectionneur.