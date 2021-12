Comme pour la victoire de la France à domi­cile face aux Etats‐Unis en 1991, la FFT a mis en ligne un mini‐doc où Nicolas Escudé et Cédric Pioline s’ex­priment sur le succès des Bleus dix ans plus tard en Australie.

Si Nicolas Escudé insiste sur l’idée de la fameuse « zone », le moment précis où le joueur semble tout lire à l’avance, Cédric est lui plus nostalgique.

« Pour vivre ce type d’émo­tions, il faut être maso, mais ça vaut vrai­ment le coup. On a plané long­temps après cette victoire, très long­temps, il y avait beau­coup de bonheur et d’eu­phorie. Cela fait déjà vingt ans et c’est vrai que je n’ai jamais plus ressenti une émotion de cette dimension »