Rafael Nadal et Carlos Alcaraz seront réunis pour l’ex­hi­bi­tion The Netflix Slam le 3 mars prochain, du côté de Las Vegas.

Une exhi­bi­tion qui, évidem­ment, n’est pas orga­nisée seule­ment pour le plaisir de voir les deux Espagnols s’af­fronter, mais aussi car un évène­ment du genre est en général très lucratif.

Et juste­ment, le tarif des places a été révélé, dévoi­lant des prix tota­le­ment déme­surés. Comptez un minimum de 250$ pour être dans la partie haute des tribunes, entre 375$ et 500$ pour être dans la partie basse, et pas moins de 3000$… oui, 3000$, pour avoir une place au bord du court.

En compa­raison, des places pour le Center Court de Wimbledon lors des deux premiers jours du tournoi ne coûtent ‘que’ 100€.

Une nouvelle fois, le show busi­ness prend le dessus sur la passion du tennis…