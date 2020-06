Engagé dans la deuxième étape de l’Adria Tour, Alexander Zverev n’a pas caché son impatience en conférence de presse : « À Belgrade, je me suis senti de mieux en mieux en fil des matchs, mais Djokovic m’a un peu agacé. J’aimerais ne pas jouer contre lui ce week-end (rires). Blague à part, je suis très heureux d’être ici à Zadar. La Croatie est un beau pays et j’espère que nous allons profiter de la même chose, voire plus, que ce qui s’est passé il y a une semaine en Serbie. Nous allons essayer de produire un beau spectacle pour le public. » L’Allemand retrouve Danilo Petrovic et Marin Cilic ce samedi.