Dans une inter­view accordée à Eurosport, Matteo Berrettini revient sur sa rela­tion avec le manne­quin Melissa Satta et sur le fait que ce couple fasse très souvent la Une des maga­zines people dans son pays.

« Cela me fait sourire, d’un côté c’est positif car cela signifie que le tennis est l’un des sports les plus popu­laires en Italie. Tout le monde en parle et me voit partout. Malgré tout je ne peux pas conce­voir qu’une rela­tion amou­reuse puisse vous empê­cher de faire votre travail, mais les gens parlent. Nous vivons à l’ère des médias sociaux, où tout le monde peut dire n’im­porte quoi et il me semble que l’édu­ca­tion géné­rale a été perdue. Mais au final, je suis heureux, c’est ce qui compte », a lâché l’Italien qui affron­tera Maxime Cressy au 1er tour du Masters 1000 de Monte‐Carlo.