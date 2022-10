Lors d’une de ses confé­rences d’après match à San Diego, Cori Gauff toujours aussi à l’aise avec les médias a répondu avec le sourire aux ques­tions liées à sa vie privée et son intendance.

« Je ne paie toujours pas ma facture de télé­phone portable et Netflix. Je paie pour Disney+. Je ne paie pas non plus de factures à la maison. Mon père et mes parents paient nos factures. Et je ne paie même pas mon coif­feur, c’est ma mère qui paie parce que je n’ai pas d’argent sur moi. Les gens pensent que je paie tout dans mon foyer et que mes parents me poussent à faire ça. Je réponds ‘Non’. Ils paient tout eux‐mêmes. Mon père avait un bon travail et nous possé­dions quelques propriétés. Ils sont donc capables de prendre soin d’eux et de nous. La seule chose que je paie, c’est la facture d’Uber Eats de mon frère, car mes parents ont refusé de la payer et je leur ai dit : « Ne vous inquiétez pas, les gars ».