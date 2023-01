Jelena Dokic est en surpoids et son appa­ri­tion sur le court lors de l’in­ter­view d’après match de Djokovic face à Dimitrov a permis aux « idiots » de lyncher l’an­cienne championne.

Si elle a juste­ment décidé de dénoncer cette situa­tion, Jelena a préféra aussi ne pas répondre à ces insultes ridi­cules. D’ailleurs, Jelena a été soutenue dans sa démarche par l’en­semble de la famille et notam­ment par une certaine Serena Williams.

Jelena a donc choisi le pardon pour éviter que la situa­tion ne dérape : « Je vous aime tous, même les trolls, car vous me donnez telle­ment de moti­va­tion et d’ins­pi­ra­tion pour faire ce que je fais et pour lutter contre les gens comme vous. » a expliqué l’Australienne avant de rajouter : « Le poids chan­gera, mais les personnes mauvaises reste­ront mauvaises. »