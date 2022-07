La révélation très surprenante de Sinner sur sa vie privée

A 20 ans, Jannik Sinner a déjà compris une chose essen­tielle pour performer et durer au plus haut niveau. Il a une hygiène de vie abso­lu­ment parfaite, il ne fait aucun « écart » et il ne s’en plaint pas car il n’en ressent pas le besoin, comme il l’a expliqué dans des propos rapportés par Tennis World.

« Je ne suis jamais allé dans un pub ou une disco­thèque. Ce n’est vrai­ment pas mon genre. Ma famille m’a appris à être d’abord une bonne personne et ensuite un grand profes­sionnel. J’ai commencé à lire beau­coup cette année : des livres de sport comme les biogra­phies d’Ibrahimovic, Lindsey Vonn et main­te­nant je suis passé à LeBron. J’aime surtout lire après le dîner, et si je suis fatigué je m’en­dors », a confié l’Italien.