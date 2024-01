Jouer au tennis est diffi­cile pour le corps, et même lorsque l’on cumule 30 titres en Grand Chelem comme c’est le cas de Steffi Graf et Andre Agassi, cela reste fatiguant.

Mais aucun problème pour le couple de légendes, qui a trouvé une façon de conti­nuer les sports de raquette, puisque les deux stars seront présentes lors du PickleBall Slam 2, le 4 février prochain, aux côtés de John McEnroe et Maria Sharapova.

Comme le dit Agassi, ce sport en crois­sance expo­nen­tielle aux Etats‐Unis est un super moyen pour conti­nuer à s’améliorer.

« Le tennis est, je pense, le sport de raquette le plus exigeant qui soit. Alors ‘qu’est‐ce qu’on peut faire à plus de 50 ans et s’amé­liorer encore ?’ C’est ce que j’aime dire à propos du pick­le­ball. », a expliqué l’Américain.