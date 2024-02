Avec pas moins de 60 titres, dont 8 titres en Grand Chelem, Andre Agassi a sans doute un des palmarès les plus impres­sion­nants du tennis.

Alors quand l’Américain parle, on écoute et on prend note. Récemment, il a été l’in­vité du AO Show, et a abordé plusieurs sujets, dont un assez inté­res­sant, concer­nant tous les rituels et ce qui peut être consi­déré comme des super­sti­tions des joueurs.

Agassi a expliqué que tous ces petits gestes permettent souvent de se recon­cen­trer sur le moment présent, et sont essen­tiels pour garder le cap dans les moments compliqués.

« Dans la plupart des cas, ce sont des rituels qui vous rappellent à quel point il est impor­tant d’être enfermé dans le moment présent, et je pense que c’est l’une des dernières choses pour laquelle nous arri­vons à devenir bons en tant que joueurs de tennis. C’est‐à‐dire comment oublier ce qu’il s’est passé au point précé­dent et ne pas s’in­quiéter pour des problèmes qui ne se sont pas encore produits. Je pense que le tennis finit par vous apprendre, si vous êtes ouvert à l’ap­pren­tis­sage, à être incroya­ble­ment proche du moment présent. »