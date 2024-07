Lors d’une inter­view accordée à nos confrères de Clay Tennis, Brad Gilbert, actuel entraî­neur de Cori Gauff et ex‐coach d’Andre Agassi et Andy Roddick, a donné son avis sur la situa­tion actuelle de Rafael Nadal.

« Il ne sera proba­ble­ment plus jamais à son meilleur niveau, mais je pense qu’a­vant tout, chaque athlète veut pouvoir prendre sa retraite à sa manière. Ils veulent décider s’il est peut‐être temps d’ar­rêter. Il a eu telle­ment de bles­sures ces dernières années qu’il n’a proba­ble­ment pas eu une période où il s’est vrai­ment senti en bonne santé et c’est ce qu’il veut savoir plus que tout, avant d’ar­rêter : à quoi ressemble son jeu lors­qu’il est en parfaite santé. »