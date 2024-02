Après avoir impres­sionné pour son retour à Brisbane, après 1 an sans jouer, Rafael Nadal a malheu­reu­se­ment été de nouveau diminué physi­que­ment, et au‐fur‐et‐à‐mesure que le temps passe, l’hy­po­thèse de voir l’Espagnol revenir au plus haut niveau s’estompe.

Le roi de la terre battue espère être en forme pour Roland Garros et pour les Jeux, mais reste cepen­dant réaliste quant à ses chances de gagner de grands tournois.

Dans une longue inter­view pour le média Cope, le natif de Manacor a expliqué qu’il allait certai­ne­ment devoir faire de plus en plus de conces­sions dans son calendrier.

« Ce que je veux et ce que je vais faire est très diffé­rent. Ce que je voulais que mon calen­drier soit ne le sera pas. Mon espoir est de jouer la saison sur terre battue dans des condi­tions accep­tables, et je parle d’être en bonne santé, pas d’être compé­titif. Il y a de nombreux tour­nois très exci­tants sur terre et j’es­père visiter Madrid. Je jouerai ce que je peux dans le cadre de ma réalité et dans une vision objec­tive que je ne peux pas perdre de vue l’ob­jectif de jouer à Roland Garros. »