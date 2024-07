Dans le dernier épisode de son podcast, Served with Andy Roddick, l’an­cien numéro 1 mondial est forcé­ment revenu sur le sacre de Carlos Alcaraz à Wimbledon. Désormais lauréat de quatre titre du Grand Chelem à seule­ment 21 ans, l’Espagnol est déjà une légende du jeu pour l’Américain.

« Nous assis­tons à quelque chose de spécial et nous avons beau­coup de chance que, dans le vide du Big 3, nous ayons non seule­ment ce grand joueur mais aussi Jannik Sinner, qui fonc­tionne d’une manière diffé­rente. Mais il est incroya­ble­ment amusant à regarder, il a des émotions, il est heureux, il est respec­tueux et c’est un gardien du jeu. Carlos est déjà une légende. Maintenant, il a carré­ment dans sa ligne de mire des icônes du jeu comme Stefan Edberg, Boris Becker (six Grands Chelems chacun), Jimmy Connors et Andre Agassi (huit Grands Chelems). Vous ne trou­verez pas beau­coup de gens qui parient contre lui pour dépasser ces grands noms. »