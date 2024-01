Avant de s’in­cliner contre Jordan Thompson en quarts de finale de l’ATP 250 de Brisbane, où il faisait son grand retour après quasi­ment un an sans jouer, Rafael Nadal a parti­cipé à un chal­lenge orga­nisé par le tournoi, qui consiste à poser un grip le plus vite possible.

L’Espagnol a mis 25 secondes, soit 14 secondes de plus qu’Andy Murray qui n’a eu lui besoin que de 11 secondes.

« Mais est‐ce qu’il l’a fait parfai­te­ment ou avec des trous au milieu ? », a demandé Rafa en riant.

Richard Gasquet pour­rait peut‐être mettre tout le monde d’ac­cord à ce jeu.