Neil Stubley, 53 ans, occupe la fonc­tion de jardi­nier en chef à Wimbledon depuis 2012. A l’oc­ca­sion du début de l’édi­tion 2023 (3 au 16 juillet), ce « person­nage » inquiet et méti­cu­leux a accordé un entre­tien génial au Daily Mail, dans lequel il évoque notam­ment l’ha­bi­tude qu’a pris Novak Djokovic sur le gazon du All‐England Club, où le Serbe a déjà triomphé sept fois.

« Il le fait chaque année. Il mange l’herbe des courts d’en­traî­ne­ment à son arrivée. Et puis, s’il gagne un nouveau titre, il mangera aussi sur le gazon du Centre Court. Mais si Novak et son équipe ne se gênent pas pour donner leur avis sur tous les autres aspects du gazon, il n’a encore rien dit sur son goût. Jamais ! Je vais peut‐être lui demander cette fois‐ci. Mais je ne voudrais surtout pas qu’il dise que c’est bon et sucré. Non, pas du tout. Il ne faut pas que la teneur en sucre soit élevée, car cela signifie qu’il y a beau­coup de sève, ce qui la rend glis­sante. Donc, idéa­le­ment, je veux qu’il fasse la grimace et qu’il dise « ça a un goût de merde ! ». Ce serait un très bon signe ».