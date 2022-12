Il arrive parfois que des fans présents sur des tour­nois confondent certains joueurs. C’est exac­te­ment ce qui est arrivé à Andrey Rublev lors de la dernière édition de Roland‐Garros.

Confronté à plusieurs personnes qui le prenaient pour Jannik Sinner, Le joueur russe, récem­ment inter­viewé par la chaîne russe TV Start, a été contraint d’uti­liser « les grands moyens ».

« On me confond avec beau­coup de joueurs – Shapovalov, Zverev, Tsitsipas ou encore Sinner… À Paris, à Roland‐Garros, des fans italiens m’ont vu et m’ont dit : ‘Sinner ! Sinner !’ Je leur ai dit que je n’étais pas Sinner. ‘Non, tu es Sinner !’ – ‘Je ne suis pas Sinner ! Je te le promets !’ Ils m’ont dit : ‘Non, pour­quoi tu nous mens ? On peut prendre une photo avec toi ?’ Je leur ai répété que je n’étais pas Sinner et je leur ai demandé de me laisser partir. Ils sont devenus assez agités et je leur ai montré le doigt du milieu. Donc, on dirait que Sinner les a déçus. »