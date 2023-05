Lauréate en 2020 et en 2022, Elina se sent bien en Alsace. Quand les médias lui ont rappelé cette donnée en confé­rence de presse, elle a tout de suite réagi avec beau­coup d’humour.

« C’est vrai que je me suis toujours senti très bien ici. Cette semaine, je m’at­ten­dais pas à pouvoir prati­quer un tennis aussi complet. C’est une surprise car cela arrive très tôt. Cela doit être lié à l’Alsace, elle me porte chance. Du coup je me dis que je vais penser à acheter un appa­re­ment à Strasbourg (rires) »