Lorenzo Musetti monte en puis­sance chaque année. Il sera à surveiller cette année d’au­tant qu’il a beau­coup appris depuis sa fameuse défauite contre Novak Djokovic en 2021. C’est ce qu’il a affirmé à nos confrères d’Eurosport.

« Le match de 2021 contre Djokovic a été mémo­rable et forma­teur pour ma carrière, même si j’ai perdu. Il m’a permis de croire en mon tennis et d’avoir une moti­va­tion supplé­men­taire pour le battre cette année. Novak est l’un des meilleurs joueurs de tous les temps. Battre le numéro un mondial était un objectif que je m’étais fixé, mais le faire contre lui était double­ment diffi­cile parce qu’il est toujours Nole. Des matchs comme celui‐ci m’aident beau­coup à grandir et à pour­suivre mon chemin, qui, je pense, va dans la bonne direction »