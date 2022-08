Swiatek : « On ne parle pas beaucoup du fait de jouer quand on a ses règles dans le sport »

En début de semaine, Iga Swiatek a donné une belle inter­view à un media polo­nais. Elle est notam­ment revenue sur son match perdu en 2021 aux Masters face à Sakkari et sur le fait d’avoir évoqué un problème physique lié à ses règles, un sujet encore fina­le­ment assez tabou sur le tour.

« Je l’ai fait spon­ta­né­ment, je n’ai pas pensé à briser un tabou. Être fidèle à soi‐même passe parfois par des décla­ra­tions comme celle‐ci. En effet, on ne parle pas beau­coup du syndrome prémens­truel ou du fait de jouer quand on a ses règles dans le sport, alors que cela fait partie inté­grante de la compé­ti­tion. Je ne vois donc pas pour­quoi nous ne devrions pas en parler. Si mes décla­ra­tions rendent les choses plus faciles pour les jeunes joueuses de tennis, les jeunes filles qui pratiquent ce sport, alors cela en vaut la peine. »