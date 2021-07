Le quoti­dien améri­cain s’est penché sur l’ex­trême popu­la­rité de Novak Djokovic au village olym­pique. Une popu­la­rité qui permet à Nole de vivre le tournoi sans obli­ga­toi­re­ment avoir une pres­sion incroyable. Pour lui, l’ex­pé­rience olym­pique reste unique et surtout très rafraî­chis­sante : « Nous sommes ici en tant que repré­sen­tants de notre pays et nous repré­sen­tons égale­ment notre sport lorsque nous sommes parmi d’autres athlètes dans le village. C’est une expé­rience unique d’être avec les meilleurs athlètes du monde, d’ob­server comment ils s’en­traînent dans le gymnase, comment ils récu­pèrent, ce qu’ils mangent, ce qu’ils pensent de la vie, du sport. Nous échan­geons juste des expé­riences et des connais­sances. C’est merveilleux. C’est très amusant. » explique le numéro 1 mondial qui semble pour l’ins­tant avoir fait le bon choix pour vivre des moments inou­bliables et qui ne sont pas liés unique­ment à la performance.