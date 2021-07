Après sa confor­table victoire contre le Colombien Daniel Galan en deux manches : 6–2, 6–2, Alexander Zverev a notam­ment expliqué la parti­cu­la­rité des Jeux et notam­ment le plaisir qu’il prenait à se promener dans le village mais aussi à partager une chambre à 6 : « Je m’amuse beau­coup car je croise des cham­pions que je vois tout le temps à la télé­vi­sion et beau­coup viennent aussi me dire qu’ils m’ont vu une fois. Je leur dis que c’est drôle car souvent je suis fan d’eux et eux de moi. Les Jeux c’est spécial, par exemple nous dormons dans une chambre avec six collègues, mais c’est top car nous en profi­tons, cela fait partie du tournoi et le soir nous souhai­tons tous ensemble la bien­venue aux médaillés de notre pays, c’est souvent émouvant »