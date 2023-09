Capitaine de la Team World depuis la première édition de la Laver Cup, John McEnroe prend son rôle très au sérieux d’au­tant qu’il aime­rait voit cette compé­ti­tion perdurer dans le temps malgré l’ab­sence du Big 4.

« C’est incroyable que nous ayons fina­le­ment réussi à gagner l’année dernière. Je pense que tous ceux qui ont suivi cet événe­ment savent que je l’aime et que je sais ce qu’il repré­sente pour moi, l’ido­lâ­trie de Rod Laver, la présence de Roger Federer et l’es­prit d’équipe que j’ai toujours aimé, comme en Coupe Davis. C’est génial d’être de retour. Je pense que c’est un grand test pour la Laver Cup, une belle l’op­por­tu­nité car nous n’avons pas ces légendes de tous les temps avec nous (le Big 4), mais vous pour­riez avoir de futurs vain­queurs de Grand Chelem partout. Je pense que c’est là que, je l’es­père, le tennis se rendra compte du cadeau qu’il a reçu en asso­ciant Rod Laver et Roger Federer à un événe­ment d’équipe comme celui‐ci. Je pense qu’il serait dommage que cet événe­ment ne soit plus inscrit au calendrier. »