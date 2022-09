Depuis l’an­nonce de la retraite de Roger Federer, son entraî­neur, Ivan Ljubicic, multi­plie les inter­view avec les médias du monde entier. Dernièrement, le coach croate est passé chez nos confrères de Tennis Majors où il a évoqué l’épi­neuse ques­tion du GOAT, ou plus grand joueur de tous les temps.

« Je ne sais pas quels devraient être les critères, mais je ne pense pas qu’il y ait une réponse claire. Que signifie « être le plus grand » ? Est‐ce que le plus grand est celui qui a le plus de succès ou est‐ce que c’est l’in­verse ? Roger, Novak et Rafa ont tous trois accompli des choses qui ne seront jamais réali­sées à l’avenir. Ils ont porté ce sport à un niveau incroyable, il n’y a donc aucune raison de cher­cher la réponse du GOAT. Je pense qu’il ne faut pas oublier que Roger a été élu favori des fans pendant 19 ans d’af­filée, même s’il est clair que les tour­nois du Grand Chelem et les semaines de numéro 1 comptent pour beau­coup, ce sont les plus impor­tants. N’importe lequel des trois peut être le GOAT, ce qui est clair c’est que les réali­sa­tions de Federer sont tota­le­ment folles. »